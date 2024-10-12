В Астане загорелся ресторан

В эти минуты столичные огнеборцы тушат пожар в одноэтажном здании ресторана расположенного по улице Мамбетова района Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



Обстоятельства инцидента уточняются.

"В здании людей нет. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные из огня на безопасную зону вынесли 3 газовых баллона", — добавили в МЧС РК.