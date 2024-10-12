В Астане загорелся ресторан
Сегодня, 20:02
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Сегодня, 20:02Сегодня, 20:02
127Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
В эти минуты столичные огнеборцы тушат пожар в одноэтажном здании ресторана расположенного по улице Мамбетова района Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Обстоятельства инцидента уточняются.
"В здании людей нет. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные из огня на безопасную зону вынесли 3 газовых баллона", — добавили в МЧС РК.