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В Астане загорелся ресторан

Сегодня, 20:02
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 20:02
Сегодня, 20:02
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

В эти минуты столичные огнеборцы тушат пожар в одноэтажном здании ресторана расположенного по улице Мамбетова района Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
  
Обстоятельства инцидента уточняются.

"В здании людей нет. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные из огня на безопасную зону вынесли 3 газовых баллона", — добавили в МЧС РК.

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