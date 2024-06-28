В Астане загорелось ЛРТ

В Астане между пролетами столбов строящегося ЛРТ загорелась опалубка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В районе Алматы вблизи железно-дорожного вокзала "Нурлы Жол" произошло загорание опалубки между пролетами столбов строящегося ЛРТ.