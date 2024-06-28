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В Астане загорелось ЛРТ

Сегодня, 14:03
АВТОР
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скриншот Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Фото: скриншот

В Астане между пролетами столбов строящегося ЛРТ загорелась опалубка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В районе Алматы вблизи железно-дорожного вокзала "Нурлы Жол" произошло загорание опалубки между пролетами столбов строящегося ЛРТ.

“Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Пострадавших нет. Причина устанавливается”, - говорится в сообщении.

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