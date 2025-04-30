В Астане задержали наркоторговцев с 270 кг наркотиков и похищенным оружием
Изъятый пистолет относится к числу оружия, похищенного во время январских событий 2022 года в Таразе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице успешно проведена спецоперация, в ходе которой сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности задержали двух жителей Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. При обыске у подозреваемых изъято более 270 килограммов марихуаны и гашиша, а также огнестрельное оружие - пистолет Макарова.
По предварительной информации, изъятый пистолет относится к числу оружия, похищенного во время январских событий 2022 года в Таразе. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование.
"МВД продолжает последовательную работу в рамках принципа "Закон и Порядок". Мы призываем граждан проявлять активность и сообщать о случаях наркопреступлений и незаконного хранения оружия. Это - вклад каждого в безопасность страны," - отметил исполняющий обязанности председателя комитета Данияр Мейрхан.
Министерство внутренних дел подчеркивает, что борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия остается одним из ключевых приоритетов.
Ранее мы сообщали, что казахстанка получила 16 лет за наркотики из США.
Самое читаемое
- Женщину убили в элитном ЖК в Атырау
- Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале
- Ружьё принёс Шерзат – в суде показали видео допроса по резонансному делу
- Жительницу Актау наказали за развешанное на улице бельё
- "Я понял, что они идут добивать": в суде по делу Шерзата показали видео следственного эксперимента