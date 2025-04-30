В столице успешно проведена спецоперация, в ходе которой сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности задержали двух жителей Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. При обыске у подозреваемых изъято более 270 килограммов марихуаны и гашиша, а также огнестрельное оружие - пистолет Макарова.

По предварительной информации, изъятый пистолет относится к числу оружия, похищенного во время январских событий 2022 года в Таразе. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование.

"МВД продолжает последовательную работу в рамках принципа "Закон и Порядок". Мы призываем граждан проявлять активность и сообщать о случаях наркопреступлений и незаконного хранения оружия. Это - вклад каждого в безопасность страны," - отметил исполняющий обязанности председателя комитета Данияр Мейрхан.

Министерство внутренних дел подчеркивает, что борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия остается одним из ключевых приоритетов.

Ранее мы сообщали, что казахстанка получила 16 лет за наркотики из США.