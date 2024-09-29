В Астане задержали девушку с коляской, которая расклеивала стикеры с QR-кодами

В Астане задержана девушка с детской коляской, которая расклеивала по городу стикеры с QR-кодами, рекламирующими нелегальную работу для наркокурьеров и дропперов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции столицы.

"Оперативники заметили подозрительную активность на записях камер видеонаблюдения: женщина размещала стикеры на зданиях, подъездах, шлагбаумах и даже кондиционерах. Злоумышленница задержана. Установлено, что она зарегистрировалась на одном из Telagram-каналов и получила задание от куратора – расклеивать по городу порядка 500 наклеек", – указывается в сообщении.

Женщина не была осведомлена о том, что за гибким графиком работы скрывается криминальная деятельность.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотиков. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Полиция предупреждает: невинные на вид стикеры могут скрывать серьёзную угрозу.