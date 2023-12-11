В Астане за одиннадцать дней загорелось 14 авто
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С начала месяца в Астане произошло 14 возгораний авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Астаны.
В период наступления холодов участились случаи возгорания автомашин граждан, которые оставляют их заведенными.
"Только с начала месяца текущего года произошло 14 возгораний авто. По улице Иманова произошло возгорание автомашины "БМВ", до приезда спасателей транспорт был потушен, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ДЧС.
Наиболее распространёнными причинами возникновения пожаров на транспорте может послужить неисправность системы электрооборудования и топливной системы, а также нарушение правил пожарной безопасности.
Полицейские предупреждает жителей о соблюдении элементарных правил безопасности: вовремя проходите ТО, следите за исправностью электропроводки.
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