Крупную аферу раскрыли в школе Астаны

По результатам проверки прокуратуры района Байконыр в одной из столичных школ выявлены факты хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

На протяжении года несуществующим работникам начислялась заработная плата и премии на общую сумму более 8 млн тенге.

Приговором суда директор школы признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновной и злоупотреблении должностными полномочиями с назначением наказания в виде штрафа в размере 52,3 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Виновным ущерб возмещен в полном объеме.



Приговор вступил в законную силу.