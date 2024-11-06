Крупную аферу раскрыли в школе Астаны
Сегодня, 10:57
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Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
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По результатам проверки прокуратуры района Байконыр в одной из столичных школ выявлены факты хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.
На протяжении года несуществующим работникам начислялась заработная плата и премии на общую сумму более 8 млн тенге.
Приговором суда директор школы признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновной и злоупотреблении должностными полномочиями с назначением наказания в виде штрафа в размере 52,3 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Виновным ущерб возмещен в полном объеме.
Приговор вступил в законную силу.
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