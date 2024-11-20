В Астане вывезли почти полмиллиона кубометров снега

С начала зимнего периода коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме. Ежедневно на снежные полигоны вывозятся десятки тысяч кубометров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В ночь с 19 на 20 ноября на уборку улиц от снега и наледи вышли свыше 800 единиц спецтехники и порядка 300 дорожных рабочих.

За прошедшую дневную смену 19 ноября коммунальщики вывезли из города более 21 тысячи кубометров снега 1 673 рейсами.

С начала зимнего периода из города вывезли свыше 484 тысяч кубометров снега, что составляет объем почти 38 тысяч большегрузов.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.