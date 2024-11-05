В Астане вынесен приговор по громкому делу о финпирамиде

В Межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении одного обвиняемого в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК), созданиии руководстве финансовой пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК), а также двоих – в пособничестве в их создании (ст.28 ч.5 – ст.217 ч.3 п.2) УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение столичного суда.

"Х., являясь фактическим руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020-го по октябрь 2023-й обманом похитила свыше 114 млн тенге 11 компаний. В 2021-м и 2022-м Х. вовлекла в преступную группу К. и Т., которые содействовали созданию финансовой пирамиды. Для имитации предпринимательской деятельности Х. приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний, обещая вознаграждение от вложенных средств. Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее. С июля 2021-го по май 2023-го Х. через подконтрольные компании заключила с более чем 90 лицами договоры "займа", "инвестирования" и "возмездного оказания услуг", в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан", - говорится в информации суда.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить Х. и Т. 8 лет, К. – 7 лет лишения свободы. Х. и К. просили наказание, не связанном с лишением свободы. Т. – оправдать в связи с невиновностью.

"Санкция ст.217 ч.3 УК предусматривает наказание – лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 7 лет. Санкция ст.190 ч.4 УК предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и права занимать определенные должности до 10 лет", - добавили в суде Астаны.

Суд учел смягчающие обстоятельства:

Х. и К.: признание вины, чистосердечное раскаяние, принятие мер к добровольному возмещению имущественного вреда и наличие малолетних детей;

Т.: наличие малолетних детей.

Отягчающих – не установлено.

Признаны виновными и приговорены:

Х. по ст.190 ч.4 п.2) и ст.217 ч.3 п.2) УК – 7 лет лишения свободы;

К. по ст.28 ч.5, ст.217 ч.3 п.2) УК – 5 лет лишения свободы;

Т. по ст.28 ч.5, ст.217 ч.3 п.2) УК – 6 лет лишения свободы.

Дополнительно лишены права заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на шесть лет. Приговор не вступил в законную силу.