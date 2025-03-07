В Астане завершено расследование и вынесен приговор по делу о гибели трех человек, включая несовершеннолетнего, в результате пожара в общежитии, произошедшего в июне 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Под координацией управления дознания Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны было проведено расследование по факту нарушений требований пожарной безопасности.

Установлено, что владелица общежития незаконно сдавала комнаты без оформления соответствующих договоров и документов. В здании отсутствовали средства противопожарной защиты, а требования по безопасности систематически игнорировались.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами уголовного дела. Суд признал женщину виновной в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человека, и приговорил ее к 5 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.