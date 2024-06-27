В Астане ограничат движение авто и пешеходов из-за саммита ШОС

О введении временных ограничений на передвижение авто и пешеходов предупредили жителей и гостей столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

“На этапе подготовки к саммиту ШОС с 28 июня 2024 года на отдельных улицах столицы будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов. Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации”, - говорится в сообщении.

Со 2 по 4 июля т.г. аналогичные ограничения будут введены в районах "Есиль", "Нура" и "Алматы".