С приходом весны в столице Казахстана стартовали масштабные дорожные работы, и часть городских улиц полностью или частично закрыта для проезда, передаёт BaigeNews.kz. Ремонт охватил сразу несколько важных участков, и горожанам рекомендовано заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов.

Полностью перекрыты улицы К. Кайсенова (от ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик), Куйши Дина (от школы "Мирас" до пр. М. Жумабаева), улица Коктал (от пр. Тлендиева до ул. Окжетпес - с сохранением движения по одной стороне), а также улица Гаухартас (от ул. Телконыр до пр. Туран). Сроки окончания работ на этих участках варьируются от конца апреля до конца августа.

Частично закрыты также ул. Сарыбулак (от пр. Тлендиева до ул. Маскеу), ул. Ш. Бокеева (от ул. Окжетпес до тупика) и пр. Мангилик Ел (от развязки Сарайшик/Мангилик Ел до ул. Ф. Онгарсыновой), где идет замена верхнего слоя дорожного покрытия. Эти работы проводятся в рамках гарантийных обязательств и полностью оплачиваются подрядными организациями.

Жителям и гостям Астаны рекомендуется учитывать изменения в организации движения, а также использовать альтернативные маршруты. Власти уверяют, что работы ведутся в плановом режиме и завершатся в установленные сроки, а по их итогам качество дорог в городе значительно улучшится.

Ранее мы сообщали, что на три недели перекроют шоссе Коргалжын в Астане.