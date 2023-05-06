В Астане временно перекроют участок проспекта Туран

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Астане временно перекроют на ремонт участок проспекта Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

"В связи с проведением ремонтных работ по проспекту Туран с 6 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Бухар Жырау до улицы Орынбор (местный проезд в обе стороны)", — указывается в сообщении.

Данная мера согласована с управлением административной полиции ДП Астаны. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут во избежание заторов на дорогах.