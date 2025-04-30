1 мая 2025 года в Астане пройдет масштабное республиканское спортивное событие - забег "Бірлік жүгірісі 2025", посвященный 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. Мероприятие пройдет под лозунгом "30 лет единства - 30 лет Ассамблее" и станет ярким символом сплоченности всех этносов страны. Забег объединит участников всех возрастов и категорий, от детей до профессионалов, а также всех сторонников активного и здорового образа жизни.

Старт забега будет дан в районе МВЦ EXPO, но на время проведения мероприятия, с 30 апреля по 1 мая, в центре города будут закрыты некоторые улицы. С 20:00 30 апреля на улице Туркестан, рядом с МВЦ EXPO, начнется установка арки для старта. А 1 мая с 6:45 до 10:00 участки улиц Туркестан и Акмешит от МВЦ EXPO до монумента "Байтерек" будут перекрыты для движения.

В программе забега - различные дистанции на любой вкус: от детского и инклюзивного забегов до скандинавской ходьбы, а также сертифицированные трассы на 10 и 21,1 км. Одним из ярких и значимых событий станет командная эстафета на 30 км, где в составе каждой команды обязательно будет женщина.

Сбор участников начнется с 05:30, а первый забег стартует в 7:00. После завершения мероприятия всех участников и зрителей ждет розыгрыш призов и праздничная атмосфера. Это событие станет отличной возможностью не только проявить спортивный дух, но и еще раз подчеркнуть ценность единства и дружбы народов Казахстана.

Ранее мы сообщали, что в Астане проходил массовый забег.