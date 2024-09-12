В Астане впервые пройдет чемпионат Азии по настольному теннису

С 6 по 13 октября в Астане пройдет XXVII чемпионат Азии по настольному теннису, передаёт BaigeNews со ссылкой Olympic.kz.

Столица Казахстана впервые примет континентальное первенство.

В чемпионате примут участие лучшие игроки со всей Азии, которые будут бороться за престижное звание сильнейших на континенте.

Всего на предстоящем чемпионате Азии выступят 210 спортсменов из 26 стран. Медали между собой разыграют мастера малой ракетки из Бахрейна, Гонконга, Индии, Иордании, Ирана, Йемена, Катара, Китая, Китайского Тайбэя, КНДР, Кыргызстана, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки, Южной Кореи, Японии и Казахстана.

Среди участников олимпийский чемпион в командном зачете, четырехкратный чемпион мира Ван Чуцинь из Китая, серебряные призеры Олимпийских игр в командном зачете Мива Харимото и Миу Хирано (Япония), обладательница золотой и серебряной медали Олимпиады Сунь Инша (Китай), олимпийская чемпионка в миксте Мима Ито (Япония), бронзовый призер Олимпиады в командном зачете Томоказу Харимото (Япония).

Сборную Казахстана представят участник Олимпийских игр Рио-2016, Токио-2020, Париж-2024 Кирилл Герасименко, участница Олимпиады-2020 Анастасия Лаврова, победитель молодежного чемпионата мира в миксте Алан Курмангалиев, обладательницы различных наград международных турниров Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева и другие.