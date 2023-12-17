В Астане возобновили газоснабжение жилых массивов Коктал и Агрогородок

В Астане днём 16 декабря была приостановлена подача газа в жилые массивы "Коктал-1", "Коктал-2" и "Агрогородок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"16 декабря в 12:58 результате резкого изменения температуры наружного воздуха в Астане сработал предохранительный запорный клапан (ПЗК) на головном газорегуляторном пункте "Коктал" (ГГРП), обеспечивающем подачу газа района "Сарыарка", а именно в жилые массивы "Коктал-1", "Коктал-2" и "Агрогородок", - пояснили в астанинском филиале АО "КазТрансГаз Аймак".

Филиал совместно с эксплуатирующей организацией АО "Интергаз Центральная Азия" незамедлительно начал проводить все необходимые работы по пуску газа в газораспределительные сети.

По данным АО "КазТрансГаз Аймак", по состоянию на 19:00 пуск газа в эти жилые массивы был осуществлён. Подключено к газу более 80% абонентов, оставшиеся абоненты подключаются в порядке очереди. Во избежание аварийных ситуации филиал компании обратился к потребителям с просьбой не подключать газовое оборудование до момента официального оповещения в рабочих группах аварийно-диспетчерской службы (АДС).

"В случае возникновения повторных проблем с газоснабжением просим вас обращаться в аварийно-диспетчерскую службу филиала по городскому номеру 55 89 76, либо оставить заявку в WhatsApp чат по номеру 8 705 597 02 04. Заявки, поступившие в WhatsApp, регистрируются в базу и передаются аварийным бригадам Интергаз Центральная Азия (ИЦА) в течение пяти минут", - отметили в филиале компании.