В Астане военнослужащий спас ребёнка на реке

Фото: BaigeNews.kz

В Астане военнослужащий спас ребёнка, который провалился под лёд на реке,

Инцидент произошёл вечером 18 марта на реке Акбулак, сообщили в Службе государственной охраны (СГО). Военнослужащий СГО, направляясь в спорткомплекс "Алатау", услышал призывы о помощи со стороны набережной реки.

"Подбежав к мосту, он увидел мальчика Р. Фатоева, 2013 г.р., провалившегося под лёд реки. Военнослужащий среагировал оперативно, вытащив ребенка из воды. Прибывшая по вызову супруги военнослужащего бригада скорой помощи осмотрела мальчика в здании спорткомплекса, после чего он в сопровождении родственника был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра", - сообщили в СГО.