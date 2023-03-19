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Вчера, 23:52
132
132Фото: BaigeNews.kz
В Астане военнослужащий спас ребёнка на реке
В Астане военнослужащий спас ребёнка, который провалился под лёд на реке,
Инцидент произошёл вечером 18 марта на реке Акбулак, сообщили в Службе государственной охраны (СГО). Военнослужащий СГО, направляясь в спорткомплекс "Алатау", услышал призывы о помощи со стороны набережной реки.
"Подбежав к мосту, он увидел мальчика Р. Фатоева, 2013 г.р., провалившегося под лёд реки. Военнослужащий среагировал оперативно, вытащив ребенка из воды. Прибывшая по вызову супруги военнослужащего бригада скорой помощи осмотрела мальчика в здании спорткомплекса, после чего он в сопровождении родственника был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра", - сообщили в СГО.
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