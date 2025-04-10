  • 10 Апреля, 14:02
  • BAIGENEWS

В Астане водитель на скорости протаранил авто и сбежал

Водитель устроил аварию на Туркестанской улице и сбежал.

Сегодня, 11:49
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: Кадр видео

В Астане ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet Monza, водитель которого скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Туркестан, за пересечением с Сыганак, в направлении жилого массива Шубар, передаёт BaigeNews.kz.

По словам очевидца, автомобиль на высокой скорости — около 100–110 км/ч — вылетел на встречную полосу и врезался в его машину. После столкновения водитель Monza скрылся, оставив в салоне троих пассажиров. Один из них — молодой человек — получил перелом ноги и был доставлен в больницу.

Публикация с описанием происшествия появилась в соцсетях и вызвала широкий резонанс. В ответ столичная полиция заявила, что водитель установлен и проводится проверка.

"В ходе розыскных мероприятий водитель автомашины Chevrolet Monza установлен. В настоящее время проводится проверка, по результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", — сообщили в ДП Астаны.

Днем ранее микроавтобус с детьми врезался в остановку в Косшы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana__sergek)

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