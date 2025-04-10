В Астане ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet Monza, водитель которого скрылся с места аварии. Инцидент произошел на улице Туркестан, за пересечением с Сыганак, в направлении жилого массива Шубар, передаёт BaigeNews.kz.

По словам очевидца, автомобиль на высокой скорости — около 100–110 км/ч — вылетел на встречную полосу и врезался в его машину. После столкновения водитель Monza скрылся, оставив в салоне троих пассажиров. Один из них — молодой человек — получил перелом ноги и был доставлен в больницу.

Публикация с описанием происшествия появилась в соцсетях и вызвала широкий резонанс. В ответ столичная полиция заявила, что водитель установлен и проводится проверка.

"В ходе розыскных мероприятий водитель автомашины Chevrolet Monza установлен. В настоящее время проводится проверка, по результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", — сообщили в ДП Астаны.

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