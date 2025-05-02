В Астане водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе
Юная спортсменка пострадала в ДТП возле спорткомплекса "Барыс".
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В районе спорткомплекса "Барыс" в Астане произошёл серьёзный инцидент — маршрутный автобус сбил юную воспитанницу спортивного клуба. ДТП случилось вечером, когда девочка возвращалась домой после тренировки. По предварительным данным, она переходила дорогу в установленном месте, передаёт BaigeNews.kz.
"Водитель маршрутного автобуса "Yutong", двигаясь по проспекту Туран, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия девочка была госпитализирована в детскую больницу. Проводится проверка", — сообщили в пресс-службе полиции.
В социальных сетях спортивный клуб, где занимается пострадавшая, опубликовал обращение с просьбой к родителям и детям соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными.
"Это страшное напоминание о важности безопасности на дорогах. Мы все несём ответственность за жизни наших детей", — говорится в заявлении.
Девочке желают скорейшего выздоровления. Подробности происшествия уточняются.
4 апреля сообщалось, что 17 детей погибли за два месяца в ДТП в Казахстане.
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