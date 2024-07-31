В Астане в течение нового учебного года построят 23 школы

В Астане на данный момент ведется строительство более 30 школ почти на 100 тысяч ученических мест (в две смены), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на страницу акима столицы Жениса Касымбека в Instagram.

"Таким образом, в течение нового учебного года будет построено 23 школы", - написал аким в соцсети.

Из 30 возводимых школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа" Samruk-Kazyna Construction построит 24 школы на 90 тысяч ученических мест в две смены (в период с 2024-2025 годов).

По информации акима, в начале нового учебного года в Астане откроются 8 новых комфортных школ по адресам: в районе Сарыарка на пересечении улиц Улытау и Наурыз, по улице Бейбарыс Султан, в районе Нура на пересечении улицы Толе би и улицы 24, в районе Есиль на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак, в районе Нура по улице Толе би, 31, на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Е-497, улиц Орынбор и №37, в районе Алматы по улице А.Байтурсынова.

Также в начале учебного года помимо вышеописанных учебных заведений планируется открыть еще 3 государственные и одну частную школу. Кроме того, до конца года планируется открыть еще 7 комфортных школ, 5 государственных и 3 частных.