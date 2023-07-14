В Астане увеличат количество медорганизаций и транспорта для людей с особыми потребностями

Фото: пресс-служба акима Астаны

Столица должна быть комфортной для людей с ограниченными возможностями, отметил аким Астаны.

Аким Астаны Женис Касымбек провел встречу с людьми с ограниченными возможностями, передаёт Baigenews.kz.

"Встретился с людьми с ограниченными возможностями. Обсудили ряд вопросов: расширение сети реабилитационных центров, оказание медицинской помощи, доступность городской среды и общественного транспорта, обеспеченность услугами инватакси, закуп инвалидных колясок и другое", - написал градоначальник в соцсети.

Касымбек отметил, что город должен быть комфортным для проживания людей с особыми потребностями.

"Мы работаем над этим, в том числе над созданием условий для людей с особыми потребностями. В данном направлении предстоит большая работа", - подчеркнул аким.

Он сообщил, что к системным вопросам относится увеличение количества медорганизаций и инватакси. Их количество в столице недостаточно, считает Касымбек.

"К примеру, на первых этажах новых ЖК открываем соцобъекты (в том числе реабилитационные центры), также в текущем году количество инватакси увеличили в два раза. Но и этого недостаточно. Поэтому совместно с горожанами с особыми потребностями и представителями общественных организаций приложим все усилия для создания условий для людей с инвалидностью. Поступившие на встрече вопросы взяли в работу", - сказал аким на встрече.

Ранее в столице увеличили количество льготных категорий граждан, которые освобождаются от оплаты за проезд в общественном транспорте. К таким горожанам относятся и люди с особыми потребностями.

Кроме того, в городе функционируют восемь неправительственных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги для детей с особыми потребностями. В центрах оказывается полный комплекс услуг в рамках разработанных стандартов, дополнительно дети посещают бассейн и проводятся занятия по иппотерапии.

В столице проживает 28 607 инвалидов, из них шесть тысяч детей с ограниченными возможностями.