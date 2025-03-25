С 26 марта для улучшения транспортного обслуживания на двух городских и трёх пригородных маршрутах в Астане добавят автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

На маршрут №14 выйдут 15 автобусов (было 13); маршрут №84 - теперь 14 автобусов (было 13); маршрут №306 - теперь 10 автобусов (было 9); маршрут №307 - теперь 10 автобусов (было 9); маршрут №326 - теперь 7 автобусов (было 6).

"В связи с этим изменится график движения пригородных маршрутов №306, 307, 326 в будние дни", - уточнили в компании.

Увеличение количества автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания транспорта.