В Астане увеличат количество автобусов на популярных маршрутах
Изменения коснутся как городских, так и пригородных маршрутов.
Сегодня, 19:51
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Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
128Фото: baigenews.kz
С 26 марта для улучшения транспортного обслуживания на двух городских и трёх пригородных маршрутах в Астане добавят автобусы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
На маршрут №14 выйдут 15 автобусов (было 13); маршрут №84 - теперь 14 автобусов (было 13); маршрут №306 - теперь 10 автобусов (было 9); маршрут №307 - теперь 10 автобусов (было 9); маршрут №326 - теперь 7 автобусов (было 6).
"В связи с этим изменится график движения пригородных маршрутов №306, 307, 326 в будние дни", - уточнили в компании.
Увеличение количества автобусов на маршрутах позволит сократить время ожидания транспорта.
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