В проекте строительства линии легкорельсового транспорта (LRT) в Астане задействованы 1900 рабочих, из которых 700 — граждане Казахстана. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, казахстанские рабочие в основном выполняют функции водителей автопогрузочной и крановой техники, а также занимаются проектированием и специализированными строительными работами.

Ожидается, что с активной фазой укладки рельсов количество местных специалистов увеличится.

Он также подчеркнул важность соблюдения трудовых прав и условий труда всех работников, независимо от гражданства, особенно в контексте крупных инфраструктурных проектов.

На фоне многолетнего обсуждения строительства LRT и неоднократных приостановок проекта, власти подчеркивают, что сейчас основное внимание уделяется завершению объекта в установленные сроки и с соблюдением всех норм безопасности.