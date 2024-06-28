В Астане усилят охрану воздушных рубежей во время саммита ШОС
Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31Сегодня, 17:31
103Фото: Минобороны
В Минобороны предупредили жителей Астаны об усилении охраны воздушных рубежей над столицей во время проведения саммита ШОС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
“3-4 июля 2024 года, во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества, в Астане будет усилена охрана воздушных рубежей над столицей.
В этой связи с 28 июня по 1 июля текущего года пройдут тренировочные полеты авиации Вооруженных сил в строгом соответствии с правилами безопасности”, - говорится в сообщении.
Жителей и гостей Астаны просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.
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