В Астане усилят охрану воздушных рубежей во время саммита ШОС

В Минобороны предупредили жителей Астаны об усилении охраны воздушных рубежей над столицей во время проведения саммита ШОС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

“3-4 июля 2024 года, во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества, в Астане будет усилена охрана воздушных рубежей над столицей. В этой связи с 28 июня по 1 июля текущего года пройдут тренировочные полеты авиации Вооруженных сил в строгом соответствии с правилами безопасности”, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Астаны просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.