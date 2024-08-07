В Астане усилили работу по борьбе с интернет-мошенничеством

В столице активизировались меры противодействия интернет-мошенничеству, в которых участвуют как акимат, так и полиция. Основной акцент делается на информационную работу, направленную на предупреждение граждан о существующих схемах мошенничества. Для этого акимат занимается созданием и распространением аудио- и видеороликов через радио, телеканалы и средства массовой информации. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Астаны, в этом году было зарегистрировано более 2500 случаев интернет-мошенничества, в результате которых было раскрыто 505 уголовных правонарушений, а общий ущерб, причинённый гражданам, превысил 2 миллиарда тенге.

Одной из самых распространённых схем мошенничества стало создание фейковых аккаунтов в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Мошенники представляются руководителями государственных и квазигосударственных учреждений, а также крупных коммерческих организаций. Они вводят в заблуждение сотрудников, сообщая о якобы проводимых проверках со стороны Комитета национальной безопасности или других правоохранительных органов. Мошенники, выдавая себя за сотрудников КНБ, пугают своих жертв, утверждая, что их банковские счета использовались для финансирования террористических организаций. Далее они требуют перевести деньги на подставные счета или передать наличные.

"Сейчас идет массовая атака на сотрудников госорганов и квазигоссектора. Мы взаимодействуем с государственными органами, проводим рассылки информации для повышения осведомленности. Ситуация с мошенничеством требует постоянного мониторинга", - рассказывает оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента города Астаны Айдар Конысбек.

Также специальные усилия были направлены на информирование работников образования и здравоохранения, поскольку они первыми стали жертвами мошенников.

На втором месте по количеству находятся случаи мошенничества, связанные с покупкой и продажей товаров на онлайн-площадках, таких как OLX и Instagram. Мошенники создают несуществующие магазины, где продают товары по сильно заниженным ценам, например, телефоны Iphone, другую технику, одежду. Посредством создания фейковых страниц, они используют схемы, предполагающие обман покупателей, запрашивая личные и банковские данные.

При этом в полиции сообщили, что если транзакция уже совершена, то вернуть деньги практически невозможно.

"Наша задача – установить и задержать мошенников, а затем передать дела в суд для дальнейшего рассмотрения и возможного возмещения ущерба пострадавшим", - сказал Конысбек.

Чаще всего такие мошеннические схемы действуют из-за границы, где злоумышленники адаптируют страницы реальных магазинов для своих нужд.

В полиции рассказали, что, как правило, мошенники – это представители молодого поколения от 18 до 35 лет, которые любят быстро заработать. Безработные и не имеющие высшего образования. Есть среди них те, которые сами ранее попадались на мошенников. Вместе с тем, эти люди – хорошие психологи.

Почти все жертвы мошенников – среднего возраста, хотят иметь выгоду лёгким путём, доверчивые и неграмотные люди. Мошенники привлекают их выгодными предложениями и низкими ценами.

Совместные усилия акимата и полиции направлены на снижение количества мошенничеств в интернете и защиту граждан от злоумышленников. Несмотря на принимаемые меры, уровень мошенничества по-прежнему остается высоким, что требует дальнейшего повышения осведомленности и активной работы с населением.