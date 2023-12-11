В Астане ученики второй смены будут учиться дистанционно
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
39Фото: Baigenews.kz
Из-за морозов школьников второй смены в Астане перевели на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в Астане и ряде городов страны из-за непогоды 11 декабря учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение.
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