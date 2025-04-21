С 20 по 30 апреля в Астане стартовал средний ремонт на участке улицы Ш. Бокеева - от улицы Окжетпес до тупика, передаёт BaigeNews.kz. В связи с этим движение автотранспорта на данном отрезке будет частично ограничено, сообщает городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Несмотря на ремонт, движение будет сохраняться в обоих направлениях - по одной стороне дороги. Чтобы избежать пробок и стрессов, водителям советуют заранее продумывать маршрут, а пешеходам - соблюдать осторожность.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для безопасности и удобства на участке установят временные знаки и указатели.

Ранее мы сообщали, что участок одного из проспектов перекроют на ремонт в Астане.