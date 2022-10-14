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t.me/bort_01 Сегодня, 11:34
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Фото: t.me/bort_01

В Астане стартовало заседание Совета глав государств СНГ

В Астане стартовало заседание Совета глав государств СНГ, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Под руководством Токаева в нём принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ.

Во вступительном слове Касым-Жомарт Токаев сердечно приветствавл глав государств на гостеприимной казахстанской земле.

"Прежде всего, искренне благодарю вас за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходящих в эти дни в Астане.

В качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует Президент Туркменистана, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - сказал глава государства.

Президент Казахстана объявил очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств открытым.

Сегодня на рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества.

 

Видео: t.me/bort_01
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#СНГ #Астана #международные отношения
Сегодня, 11:34
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