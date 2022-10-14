В Астане стартовало заседание Совета глав государств СНГ, передаёт ВaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Под руководством Токаева в нём принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ.

Во вступительном слове Касым-Жомарт Токаев сердечно приветствавл глав государств на гостеприимной казахстанской земле.

"Прежде всего, искренне благодарю вас за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходящих в эти дни в Астане.

В качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует Президент Туркменистана, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - сказал глава государства.