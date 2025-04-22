С первыми по-настоящему тёплыми днями в Астане начали активную борьбу с комарами и мошками. С 22 апреля в городе стартовали дезинсекционные мероприятия, которые продлятся до осени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

Главная цель — не дать кровососущим испортить лето горожанам. Специалисты уже начали обследовать водоёмы и заболоченные участки, где могут развиваться личинки комаров. К работе привлечены учёные, чтобы определить, где именно "созревают" будущие насекомые и когда лучше всего проводить обработки.

Обработка будет проходить в шесть туров — с апреля по сентябрь. Работы планируются ночью — с 21:00 до 4:00, чтобы не мешать обычной жизни горожан. Обрабатывать будут парки, скверы, жилые массивы и особенно — зоны с камышами и водоёмами.

Задействованы роторные опрыскиватели, дезмашины, квадрокоптеры (для труднодоступных мест), лодки со спецоборудованием - на больших водоёмах.

Для уничтожения личинок применяют только безопасные для природы биопрепараты.

Жителям и гостям Астаны рекомендуют избегать прогулок в зонах обработки, закрывать окна, если живёте рядом с местом опрыскивания.