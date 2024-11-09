В Астане стартовал региональный турнир "Ауыл ойындары – 2024"
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В преддверии Дня работников сельского хозяйства партия "Ауыл" совместно с Казахским агротехническим исследовательским университетом имени С. Сейфуллина провела турнир "Ауыл ойындары – 2024", передаёт BaigeNews.kz.
Основная цель турнира — поддержать инициативы предстоящего республиканского Агрофорума, который впервые пройдет в Астане с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнуть важность труда работников сельского хозяйства и популяризировать рабочие специальности. Также турнир направлен на укрепление сотрудничества среди студентов вузов, пропаганду здорового образа жизни и развитие национальных видов спорта.
В мероприятии приняли участие депутаты фракции партии "Ауыл" в Мажилисе Жигули Дайрабаев и Анас Баккожаев.
"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана уделил особое внимание развитию массовых видов спорта, в особенности развитию спорта в сельской местности. А ууспешная реализация каждого начинания в первую очередь зависит от специалистов. Поэтому мы верим, что вы, получившие глубокие знания и освоившие современные технологии, привнесете новый импульс в развитие аграрного сектора нашей страны и сельских регионов", — сказал депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев.
На турнире в составе 11 команд соревновались свыше 150 студентов, обучающихся в сельскохозяйственных специальностях в высших учебных заведениях Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, в таких национальных видах спорта, как асық ату, ляңгі тебу, перетягивание каната, традиционная стрельба из лука, тоғызқұмалақ, қазақша курес и другие.
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