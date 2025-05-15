В Астане стартовал первый республиканский конкурс профессионального мастерства среди связистов
Программа конкурса включает практический этап и тест на знание теории.
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Накануне Дня работников связи министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК организовало первый республиканский конкурс профессионального мастерства среди связистов, передаёт BaigeNews.kz.
Конкурс стартовал 15 мая в Астане и собрал инженеров и связистов со всей страны — представителей 9 ведущих телекоммуникационных компаний Казахстана.
Цель мероприятия — повышение престижа рабочих профессий в сфере связи, популяризация отрасли среди молодежи и развитие профессиональных навыков специалистов.
Программа конкурса включает практический этап — конкурс по сварке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а также теоретическое тестирование знаний сотрудников операторов связи.
Церемония награждения победителей состоится 16 мая на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников связи. Лучших специалистов отрасли поздравит и наградит министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.
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