В Астане стартовал чемпионат Азии по настольному теннису
Сегодня, 12:19
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Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
32Фото: olympic.kz
Сегодня, 7 октября, в Астане начался чемпионат Азии по настольному теннису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В нем примут участие 210 спортсменов из 26 стран.
Нашу команду представят следующие атлеты: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Искандер Харки, Айдос Кенжигулов, Санжар Жубанов, Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева, Анастасия Лаврова, Анель Бахыт, Ангелина Романовская.
Медали будут разыграны среди мужчин и женщин в одиночном, командном, а также в парном и смешанном разрядах.
К слову, оревнования проходят в Национальном теннисном центре Beeline Arena. Вход для зрителей свободный.
Чемпионат в прямом эфире транслирует телеканал Qazsport.
Начало соревновательных сессий в 10.00 ежедневно.
Завершится ЧА 13 октября.