В Астане стартовал чемпионат Азии по настольному теннису

Сегодня, 7 октября, в Астане начался чемпионат Азии по настольному теннису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В нем примут участие 210 спортсменов из 26 стран.

Нашу команду представят следующие атлеты: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Искандер Харки, Айдос Кенжигулов, Санжар Жубанов, Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева, Анастасия Лаврова, Анель Бахыт, Ангелина Романовская.

Медали будут разыграны среди мужчин и женщин в одиночном, командном, а также в парном и смешанном разрядах.

К слову, оревнования проходят в Национальном теннисном центре Beeline Arena. Вход для зрителей свободный.

Чемпионат в прямом эфире транслирует телеканал Qazsport.

Начало соревновательных сессий в 10.00 ежедневно.

Завершится ЧА 13 октября.