Новые методы работы с одаренными детьми внедряют в Астане

В Астане успешно ведется работа по сохранению и дальнейшему совершенствованию имеющейся системы работы с одаренными детьми, разрабатываются и внедряются проекты и программы, необходимые для максимально эффективной реализации потенциала способных и одаренных детей, их социального становления, передает BaigeNews.kz.

Вводятся новые формы и методы работы, организовано сотрудничество и взаимодействие образовательных учреждений и других структур в работе с одаренными детьми.

​Системная и рационально спланированная работа с одаренными детьми обеспечила положительную динамику учебных достижений учащихся, рост количества участников в различных интеллектуально-творческих мероприятиях. Увеличилась доля учащихся, вовлеченных в различные конкурсы и олимпиады, результативность участия. Возросло количество победителей и призеров республиканского этапа олимпиады школьников, международных олимпиад и научных конкурсов.

В столице выработана система преемственности между олимпиадами от начальной до средней школы, а также от республиканского до международного уровня. Все мероприятия нацелены на выявление, обучение и поддержку одаренных детей и направлены на всестороннее развитие как интеллектуальных, так и творческих способностей юных дарований, начиная с раннего возраста.

Учитывая возрастные особенности детей, для воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся начальных классов проводятся такие олимпиады как "Жұлдызды жол", творческий конкурс "Елорда еркетайы", спортивное мероприятие "Бестемше", городской конкурс исследовательских работ и научных проектов для учащихся 2-7 классов "Зерде", республиканская предметная олимпиада среди учащихся 2-4 классов и другие.

Для школьников среднего звена проводится юниорская олимпиада по общеобразовательным предметам, республиканская предметная олимпиада для 5-6 классов, для учащихся 7-8 классов - Национальная олимпиада по географии и Юниорская олимпиада по химии и биологии. Победители и призеры которых награждаются дипломами Республиканского научно-практического центра "Дарын", медалями и ценными призами. Все данные интеллектуальные соревнования являются трамплином для участия в республиканском и международном уровнях.

Для старшеклассников проводятся президентская и лингвистическая олимпиады республиканского уровня, конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам, городские и республиканские чтения: "Абай оқулары", "Ақселеу оқулары", "Қадыр оқулары", "Мағжан оқулары", интеллектуальные и творческие конкурсы: "Абай әлемі", "Моя малая Родина", "Моя инициатива – моей Родине", международная STEM олимпиада, Республиканский турнир по робототехнике "Robotek Grand Tournament", конкурс научно-технических проектов по робототехнике.

Ежегодно растет как количество участников, так и качество олимпиадного движения. Только за 2023 год олимпийцы Астаны завоевали 522 медали, из них 265 международного и 257 республиканского уровней. Сборная команда г. Астаны ежегодно удостаивается звания "Лучшая олимпийская команда".

Для качественной подготовки и успешных выступлений в интеллектуальных олимпиадах "Центром по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Астана дарыны" во время каникул проводятся учебно-тренировочные сборы, к проведению которых привлекаются бывшие победители и призеры международных олимпиад прошлых лет.

Участие в предметных олимпиадах дает школьникам массу возможностей для их личностного роста и развития. Это получение новых знаний, определение своих способностей и интересов для дальнейшего выбора профессии, подготовка к экзаменам, приобретение самостоятельного мышления.

В помощь выпускникам в выборе профессии и выборе учебного заведения, которое отвечает требованиям и запросам будущего выпускника, в Центре функционирует профориентационная служба "Qabilet".

Основная цель данной службы направлена на выявление интеллектуальных способностей и профессионального самоопределения личности для учащихся 7-11 классов, предрасположенности учащегося к какой-либо профессии с учетом его психологии, навыков, знаний, талантов и предпочтений.

Служба "Qabilet" проводит диагностику по выявлению интеллектуальных способностей учащихся и профессиональное консультирование.

С целью стимулирования и поощрения одаренных детей ежегодно проводится встреча акима с одаренными учащимися столицы - победителями и призерами международных и республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов. Учащиеся награждаются благодарственными письмами от имени акима г. Астаны и денежными сертификатами.

Благодаря системной и плодотворной работе образования в Астане, имена столичных школьников часто звучат на интеллектуальных международных аренах.

Победители и призеры международных рейтинговых олимпиад (IMO, ICho, IPho, IGeo, IOI, IOL) становятся обладателями образовательных грантов в казахстанские ВУЗы, а также получают приглашение для обучения в престижные зарубежные университеты со 100 % скидкой.

Благодаря всесторонней поддержке государства и выдающимся успехам казахстанских школьников впервые в истории в июле 2024 года в Астане пройдет одна из престижнейших мировых олимпиад – Международная олимпиада по биологии.

Широкая инновационная направленность, интересные проекты, которые сегодня реализуются, выводят столичное образование на более высокий уровень, позволяют уверенно идти в ногу со временем и смело смотреть в будущее!