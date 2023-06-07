В Астане - сразу в полтора раза. Цены на мебель резко взлетели в Казахстане

В Казахстане выросли цены на мебель, причём не только на импортную, но и на ту, что производят в нашей стране. За год мебель прибавила в цене сразу 25 процентов, при этом в столице цены подскочили более чем в полтора раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

За первые пять месяцев мебель и предметы домашнего обихода подорожали сразу на 24,6 процента за год. Среди регионов наибольшее годовое удорожание предметов домашнего обихода произошло в Астане: сразу на 53,1 процента. Следом идут Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области: на 41,6 и на 39,4 процента соответственно.

Наименьший рост цен в секторе зафиксировали в Мангистауской области: на 7,8 процента, Павлодарской и Жамбылской областях: на 11,7 и на 14,5 процента соответственно.

Заметнее всего в мебельном сегменте подорожали наборы для спальни: сразу на 28,2 процента за год. Шкафы для платьев и белья выросли в цене на 27,7 процента, столы — на 23,9 процента, диван-кровати — на 23,2 процента, стулья — на 21,9 процента.

Аналитики отмечают, что производство мебели за первые четыре месяца 2023 года заметно сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выпуск стульев, табуреток и прочей специальной мебели для сидения с металлическим каркасом за январь–апрель снизился на 18,1 процента, деревянной офисной мебели — на 22,6 процента, кухонной мебели — на 28,4 процента, деревянной мебели для столовой и гостиной — на 6,2 процента, прочей деревянной мебели для спальни (кроме кроватей и шкафов) — на 16,7 процента.