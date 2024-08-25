В Астане спасатели с пожарной лестницей пришли на помощь голубю
Сегодня, 14:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
113Фото: МЧС РК
В Астане спасли голубя, запутавшегося в ветках дерева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел сегодня в Байконурском районе по улице Бараева. Спасатель Мейиржан Есенбеков, используя лестницу, аккуратно снял птицу.
"Для столичных спасателей нет ничего невозможного", — говорится в сообщении пресс-службы.
Самое читаемое
- Огромный алабай ворвался на детскую площадку в Темиртау
- Скандальным "нокаутом" закончился бой 19-летнего казахстанца с соперником из Турции
- Мать придавила младенца грудью в Павлодаре
- Водителя такси и его пассажирку оштрафовали в Астане
- Полицейский с супругой и ещё два человека погибли в жуткой аварии в ЗКО