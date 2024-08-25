В Астане спасатели с пожарной лестницей пришли на помощь голубю

В Астане спасли голубя, запутавшегося в ветках дерева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня в Байконурском районе по улице Бараева. Спасатель Мейиржан Есенбеков, используя лестницу, аккуратно снял птицу.