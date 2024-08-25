  • 25 Августа, 15:48
  • BAIGENEWS

В Астане спасатели с пожарной лестницей пришли на помощь голубю

Сегодня, 14:32
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Фото: МЧС РК

В Астане спасли голубя, запутавшегося в ветках дерева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня в Байконурском районе по улице Бараева. Спасатель Мейиржан Есенбеков, используя лестницу, аккуратно снял птицу. 

"Для столичных спасателей нет ничего невозможного", — говорится в сообщении пресс-службы.

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