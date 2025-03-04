В Астане спасатели помогают пенсионерам бороться со снегом
Экологическая акция.
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В Астане в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" спасатели, сотрудники акимата и волонтеры помогают одиноко проживающим пенсионерам очищать дворы от снега и наледи, передаёт BaigeNews.kz.
На этот раз жители района Сарайшык смогли увидеть добрый пример помощи, когда сотрудники акимата совместно с работниками Управления по чрезвычайным ситуациям провели благотворительную акцию для пожилой женщины.
Спасатели очистили двор дома пенсионерки и близлежащий арык от снега, что особенно важно для пожилых людей, которые испытывают трудности в зимнее время. Внучка пенсионерки поблагодарила участников акции за помощь:
"Огромная благодарность ребятам за такую ценную помощь! Здесь живет моя бабушка, ей 88 лет, и у нее проблемы со зрением. Мы с ней от всей души выражаем искреннюю признательность всем участникам акции за их доброе дело!".
Акция, направленная на помощь пожилым и одиноким людям, стала частью большого проекта "Таза Қазақстан", который поддерживается по всей столице и оказывает помощь нуждающимся в зимний период. Благотворительная инициатива продолжает набирать популярность и активно поддерживается в разных районах города.
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