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В Астане создали условия для голосования лиц с инвалидностью
В Астане проживает 19 тысяч лиц с инвалидностью имеющих право голосовать, передаёт BaigeNews.kz.
В день выборов услуги по перевоки лиц с инвалидностью будут осушествлять 40 машин от 3 организаций:
- 6 ед. для лиц с инвалидностью передвигающихся на кресло-колясках осуществляет поставщик услуг ТОО "Инновационный научно-производственный центр исследования технологии инвалидности"
- 20 ед. для лиц с инвалидностью по зрению осуществляет поставщик услуг общественное объеденение "Малика"
- 14 ед. для людей с ограниченными возможностями (старше 18 лет) города Астаны по назначению врачебно консультативной комиссии осуществляет поставщик услуг общественное объеденение "Общество детей инвалидов".
Оказание услуг инватакси осуществляется местными исполнительными органами через государственный социальный заказ в соответствии с законодательством о государственных закупках.
Показаниями к оказанию услуги инватакси лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью являются:
- медицинские показания к предоставлению социальных услуг индивидуального помощника согласно приложению 1 к Правилам предоставления социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху – шестьдесят часов в год в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26;
- медицинские показания для обеспечения комнатной и прогулочной кресло-колясками согласно приложению 17 к Правилам проведения медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 44.
Основанием для предоставления услуги инватакси лицам с инвалидностью является заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное на срок установления инвалидности.
Для ежедневного получения услуги инватакси необходимо подавать заявку за сутки до даты запланированной поездки по телефонам в организацию, оказывающую услугу.
Услуги по перевозке лиц с инвалидностью старше 18 лет в Астане осуществляют:
- для лиц передвигающихся на кресло-колясках – 6 ед. специализированного транспорта. Поставщик ТОО "Инновационный научно-производственный центр исследования технологии инвалидности", расположенный по адресу Абылай хана, 43/1, диспетчерские номера 8-708-425-36-56, 25-36-56.
- для лиц с инвалидностью, имеющих рекомендации ВКК, но не использующих кресло-коляски – 14 ед. осуществляет поставщик услуг общественное объединение "Общество детей-инвалидов Астаны", расположенный по адресу Сатпаева 31, диспетчерские номера 8-702-893-80-53, 8-702-793-58-21.
- для лиц с инвалидностью по зрению 20 ед. осуществляет поставщик услуг общественное объединение "Малика" расположенный по адресу Бейбитшилик 43, кабинет 314, диспетчерские номера 87081050654, 87026070501, 77-04-18
Кроме того, в столице оказывается социальная помощь отдельным категориям граждан города в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта.
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