В Астане создадут три кассационных суда

Депутаты Мажилиса одобрили проект закона по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщила на пленарном заседании Мажилиса депутат Унзила Шапак, один из блоков нового закона направлен на совершенствование кассационного пересмотра.

"Вопрос инстанционности судопроизводства остается одним из самых острых, сложных и злободневных. От эффективности работы каждой судебной инстанции напрямую зависит качество отправления правосудия и уровень доверия граждан к судам. Сегодняшняя модель кассации подвергается серьезной критике со стороны граждан и представителей юридического сообщества", - сказала Шапак.

Так, по гражданским и уголовным делам разные порядок и условия предварительного рассмотрения кассационных ходатайств. По гражданским делам судьей единолично принимается решение о передаче ходатайств граждан на коллегиальное рассмотрение. По уголовным делам только с июля 2023 года осуществлен переход к коллегиальному предварительному рассмотрению кассационных ходатайств. Но и этот порядок несовершенен, так как одна "тройка" судей передает, а другая "тройка" судей пересматривает дело по существу и может не поддержать своих коллег, что вызывает возмущение участников процесса.

Таких нареканий нет только по административной юстиции, так как работает "сплошная кассация".

Унзила Шапак подчеркнула, что законопроектом изначально предлагалось исключить в Верховном Суде предварительное рассмотрение дел по уголовным и гражданским делам. Всё должно работать по принципу "сплошной кассации", то есть дела должны сразу поступать на рассмотрение состава из не менее трех судей.

"По поручению главы государства Верховный Суд провел раунд консультаций с предпринимателями и юридическим сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции. По итогам предложена новая модель самостоятельной кассационной инстанции. Речь идет о создании в столице трех кассационных судов: по уголовным, гражданским и административным делам", - сказала депутат.

Законопроект также направлен на совершенствование работы Судебного жюри, усиление роли органов юстиции и наделение их правом отмены постановлений судебных исполнителей. В рамках закона планируется внедрение экстерриториальной подсудности по административным делам по выбору истца.