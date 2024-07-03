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В Астане состоялся концерт в честь прибывших для участия в саммите ШОС гостей

Сегодня, 23:26
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akorda.kz Сегодня, 23:26
Сегодня, 23:26
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Фото: akorda.kz

В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, дана концертная программа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа.

Была исполнена хореографическая композиция "Дорога дружбы", повествующая о культуре народов Великого Шёлкового пути.

В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран – участниц ШОС.

Кроме того, в честь участников саммита и гостей столицы устроен фейерверк.

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