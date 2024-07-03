В Астане состоялся концерт в честь прибывших для участия в саммите ШОС гостей
Сегодня, 23:26
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Сегодня, 23:26Сегодня, 23:26
56Фото: akorda.kz
В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, дана концертная программа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа.
Была исполнена хореографическая композиция "Дорога дружбы", повествующая о культуре народов Великого Шёлкового пути.
В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран – участниц ШОС.
Кроме того, в честь участников саммита и гостей столицы устроен фейерверк.