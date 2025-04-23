В Национальный день книги в Астане состоялась церемония запуска общенационального опроса "100 лучших книг" казахстанских авторов, передает BaigeNews.kz.

На открытии церемонии выступил государственный советник Ерлан Карин.

Он отметил, что главная цель общенационального опроса – это популяризация произведений казахстанских писателей, укрепление всеобщего интереса к чтению и поддержка издательского дела.

"Опрос будет проводиться в течение трёх месяцев. Его результаты мы опубликуем в августе, накануне Дня Абая. Результаты этого опроса, с одной стороны, позволят определить список книг, которые должны находиться на книжной полке в каждом казахстанском доме, а с другой стороны — дать дополнительный импульс к литературному обсуждению этих произведений и даже к издательской работе. У этого проекта есть ряд партнёров. Один из них — сеть книжных магазинов Meloman. Они специально учредили призы для участников этого опроса. Поэтому приглашаю всех принять участие в этом общенациональном опросе. Это даст возможность поднять культуру чтения книг в нашей стране на новый уровень, на новую ступень", - сказал государственный советник на церемонии открытия.

Он отметил также, что проведение общенационального опроса будет организовано с применением "Электронного правительства" с целью облегчения процесса голосования. Так, на официальном сайте EGov.kz в разделе опросов размещена специальная форма опроса, где каждый желающий сможет проголосовать за любимые произведения казахстанских писателей.

Участники смогут выбрать до 10 книг в различных жанрах – от прозы и поэзии до фантастики, публицистики и исторических романов.

Напомним, что 23 апреля - Национальный день книги был учрежден по инициативе Главы государства на заседании Национального курултая.