В столице прошла открытая дискуссия, посвященная актуальным вопросам женского здоровья, контрацепции и повышению осведомленности общества о репродуктивных правах женщин, передаёт BaigeNews.kz.

Организатор мероприятия – компания Гедеон Рихтер Казахстан в рамках проекта Kazakhstan Women’s Health.

Модератором дискуссии выступила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Назым Жангазинова.

Основной целью встречи стало создание открытого пространства для обсуждения тем, которые зачастую остаются в тени общественного внимания. Врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Айнур Тулетова рассказала о наиболее распространенных гинекологических заболеваниях, половых инфекциях, современных методах контрацепции, а также о значимости полового воспитания подростков.

В ходе дискуссии также были представлены результаты опроса, проведенного среди казахстанцев. Исследование показало, что 73% опрошенных знают о существовании экстренной контрацепции, что свидетельствует о постепенном повышении уровня осведомленности в обществе.

В то же время 43% респондентов считают, что экстренная контрацепция может вызвать бесплодие, а 55% ошибочно думают, что она действует как аборт.

Айнур Тулетова развенчала эти укоренившиеся мифы.

"Препараты экстренной контрацепции не влияют на фертильность. Их механизм действия временный и не наносит вреда репродуктивной системе. Что касается принципа действия препарата, то они предотвращают овуляцию или оплодотворение, но не прерывают уже наступившую беременность. Это научно подтвержденный факт.Контрацепция - это не угроза здоровью, а возможность избежать сложных ситуаций без риска для будущего", - подчеркнула врач акушер-гинеколог.

Представитель компании Гедеон Рихтер Казахстан Динара Бирмаганбетова подчеркнула значимость подобных мероприятий.

"Мы рады видеть, что тема женского здоровья становится все более открытой для обсуждения. Очень важно, чтобы женщины имели доступ к достоверной информации и могли своевременно принимать решения, касающиеся их здоровья", - добавила она.

В мероприятии приняли участие известные общественные деятели и медийные личности, в том числе телеведущая, журналист и медиаменеджер, основатель фонда "Maryam" Ляйля Султанкызы и основатель благотворительного движения "Клуб добряков" Гульмира Абдрашева. Они поделились своим опытом помощи женщинам, сталкивающимся с различными сложными вопросами.

Также в рамках встречи Ляйля Султанкызы, Гульмира Абдрашева, Айнур Тулетова и Назым Жангазинова были назначены амбассадорами проекта Kazakhstan Women’s Health.

Всего в мероприятии приняли участие около 50 человек, в том числе – журналисты, общественные деятели, депутаты.