В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ

Фото: t.me/bort_01

Сегодня, 14 октября, в Астане под руководством Токаева состоится саммит Совета глав государств стран СНГ по итогам председательства Казахстана в Содружестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В нём впервые в постпандемийный период в очном режиме примут участие главы практически всех государств — участников СНГ. Так, ожидается присутствие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ. На Саммите не будет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ. Глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика, сообщили ранее в МИД.

Участники обсудят актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотрят и примут ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности. Главы государств утвердят очередную Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.

Ожидается, что по инициативе Казахстана будет принято заявление о развитии сотрудничества в области культуры. Помимо этого, состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции.

На саммите также планируется принять решение о передаче председательств в СНГ в 2023 году Кыргызской Республике и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.