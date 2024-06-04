В Астане собираются перекрыть ещё один участок дороги
Сегодня, 22:17
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Сегодня, 22:17Сегодня, 22:17
48Фото: baigenews.kz
Частично перекроют участок дороги по проспекту Сарыарка в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает, что по пр. Сарыарка на участке от моста Тулпар до пр. Абая будут проводить средний ремонт дорожного полотна.
“Так, с 6 по 12 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях”, - уточнили в акимате.
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