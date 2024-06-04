В Астане собираются перекрыть ещё один участок дороги

Частично перекроют участок дороги по проспекту Сарыарка в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает, что по пр. Сарыарка на участке от моста Тулпар до пр. Абая будут проводить средний ремонт дорожного полотна.