В Астане сносят переоборудованный под квартиры технический этаж новостройки
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В столичном ЖСК "Елімай Сити" сносят переоборудованный под квартиры технический этаж. Заказчик строительства отклонился от утверждённого проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Управлением контроля и качества городской среды в отношении застройщика составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении допущенных нарушений.
Кроме того, в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны (СМЭС) направлен иск об устранении выявленных нарушений путём приведения объекта в соответствие с утвержденным рабочим проектом, который прошёл экспертизу.
Теперь застройщиком производится демонтаж незаконно возведённых ограждающих конструкций для приведения жилого комплекса в соответствие с проектной документацией.
Будут снесены 12 квартир в двух блоках строящегося ЖК. Комплекс расположен в районе Нура на пересечении шоссе Қорғалжын и улицы E127.
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