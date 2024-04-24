В Астане сносят переоборудованный под квартиры технический этаж новостройки

В столичном ЖСК "Елімай Сити" сносят переоборудованный под квартиры технический этаж. Заказчик строительства отклонился от утверждённого проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Управлением контроля и качества городской среды в отношении застройщика составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении допущенных нарушений.

Кроме того, в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны (СМЭС) направлен иск об устранении выявленных нарушений путём приведения объекта в соответствие с утвержденным рабочим проектом, который прошёл экспертизу.

Теперь застройщиком производится демонтаж незаконно возведённых ограждающих конструкций для приведения жилого комплекса в соответствие с проектной документацией.

Будут снесены 12 квартир в двух блоках строящегося ЖК. Комплекс расположен в районе Нура на пересечении шоссе Қорғалжын и улицы E127.