В Астане в ЖК Family park сносят незаконно возведённые постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Управление контроля и качества городской среды ранее провело внеплановую проверку объекта. Выявлены отклонения от утверждённой документации, выдано предписание об устранении нарушений. Однако заказчик не выполнил эти требования, в результате направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Астаны.

На данный момент требования искового заявления удовлетворены.

Совместно с государственным судебным исполнителем проведены работы по демонтажу незаконного строительства.