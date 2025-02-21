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В Астане сносят часть ЖК Family park

Такое решение принял суд.

Сегодня, 20:04
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 20:04
Сегодня, 20:04
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Фото: акимат Астаны

В Астане в ЖК Family park сносят незаконно возведённые постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Управление контроля и качества городской среды ранее провело внеплановую проверку объекта. Выявлены отклонения от утверждённой документации, выдано предписание об устранении нарушений. Однако заказчик не выполнил эти требования, в результате направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Астаны.

На данный момент требования искового заявления удовлетворены.

Совместно с государственным судебным исполнителем проведены работы по демонтажу незаконного строительства.

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