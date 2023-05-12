В Астане снимают кричащие вывески и наружную рекламу

В столице начаты работы по демонтажу вывесок и наружной рекламы, не соответствующих дизайн-коду, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"Многие предприниматели обклеивают витрины различными баннерами и наклейками. Яркие вывески и рекламные баннера создают хаос и нарушают визуальный облик города. Цель города - привести наружную рекламу в порядок и создать более единую и привлекательную городскую среду, а также устранить визуальный шум", - сообщили в акимате.

Власти столицы попросили предпринимателей привести в порядок наружную рекламу в соответствии с утвержденным дизайн-кодом.