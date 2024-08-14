В Астане снесут аварийную школу и построят новую

В Астане признана аварийной средняя школа №25, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Согласно техническому заключению от 20 июля 2024 года, проведенного аккредитованной организацией ТОО "ТехЭксперт-Т", установлено несоответствие объекта техническим и санитарным требованиям. Физический износ здания составил 54,4%.

"Подготовлен комплекс мер по распределению обучающихся в соседнюю школу. Близлежащая школа №36 расположена по адресу: улица Карасай батыра, 10. Стоит отметить, что здание введено в эксплуатацию в декабре 2023 года. Школа рассчитана на 2400 учащихся в две смены. Это позволит разместить учащихся двух школ в данном здании без создания проблем во время организации учебного процесса", – отметили в акимате.

С администрацией школы №36 решены все организационные вопросы по размещению классов, распределению учебных кабинетов, определён вход в здание школы во время приёма детей и вопрос организации питания школьников.

А на территории средней школы №25 акимат обещает построить новую школу, соответствующую всем современным требованиям организации учебного процесса. На сегодня уже начаты работы по проектированию новой школы и привязке проекта к местности.

На данный момент в городе ведётся строительство более 30 школ почти на 100 тысяч ученических мест (в две смены). В течение нового учебного года будет построено 23 школы.