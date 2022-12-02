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В Астане случайно задержали преступника, находившегося в розыске сразу в двух странах
Мужчина, находившийся в розыске в России и Узбекистане, случайно попался полицейским в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"Инспекторы УП района Есиль в ходе обхода административного участка по улице Е-753 заметили троих мужчин, куривших на улице. Один из них бросил на землю окурок. Для принятия мер участковые подошли к нарушителю, составили в отношении него протокол по статье 434-2 КоАП РК за загрязнение мест общего пользования. В ходе проверки выяснилось, что 31-летний гражданин Узбекистана находится в межгосударственном розыске", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Оказалось, что мужчину разыскивают в России за совершение мошенничества (часть 2 статьи 159 УК РФ), а в Узбекистане за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения (часть 1 статьи 104 УК РУ).
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания ДП Астаны. Решается вопрос об экстрадиции.
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