В Астане сделали важное объявление для пассажиров автобусов
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
87Фото: BaigeNews.kz
Непогода в Астане внесла свои коррективы в работу общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.
"Уважаемые пассажиры! В связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололёд) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена – наблюдаются задержки автобусных маршрутов", - проинформировали в компании.
СТS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.
"Отметим, специалисты нашей диспетчерской службы следят за движением общественного транспорта в городе в онлайн режиме", - говорится в сообщении.
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