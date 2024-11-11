В Астане сделали важное объявление для пассажиров автобусов

Непогода в Астане внесла свои коррективы в работу общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.

"Уважаемые пассажиры! В связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололёд) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена – наблюдаются задержки автобусных маршрутов", - проинформировали в компании.

СТS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.