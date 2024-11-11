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В Астане сделали важное объявление для пассажиров автобусов

Сегодня, 12:40
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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Фото: BaigeNews.kz

Непогода в Астане внесла свои коррективы в работу общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.

"Уважаемые пассажиры! В связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололёд) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена – наблюдаются задержки автобусных маршрутов", - проинформировали в компании.

СТS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.

"Отметим, специалисты нашей диспетчерской службы следят за движением общественного транспорта в городе в онлайн режиме", - говорится в сообщении.

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