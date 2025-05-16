Вниманию жителей и гостей Астаны: с 17 по 25 мая в районе пересечения объездной дороги Р-10 и проспекта Кабанбай батыра будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с проведением строительных работ на линии легкорельсового транспорта (LRT), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Полное перекрытие движения в обоих направлениях по объездной дороге запланировано на следующие даты:

С 04:00 17 мая до 08:00 18 мая – для бетонирования основания линии LRT и проведения сварочных работ над проезжей частью.

24 мая с 04:00 до 12:00 – для установки опалубки и бетонирования парапетов.

25 мая с 14:00 до 18:00 – для демонтажа опалубки.

Движение автотранспорта будет организовано по правосторонним съездам в направлении аэропорта и улицы Арнасай. Кроме того, продолжаются работы по покраске опор и эстакад линии LRT. Водителей просят не парковать автомобили рядом с участками работ.

Горожанам рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки в пути.