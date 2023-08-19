  • 19 Августа, 04:38
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В Астане резко сократились инвестиции в строительство жилья

Сегодня, 03:55
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:55
Сегодня, 03:55
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане резко сократились инвестиции в строительство жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

По итогам семи месяцев 2023 года в жилищное строительство Астаны было инвестировано 282,2 миллиарда тенге. Это на 17,4%, или 59,5 миллиарда тенге меньше, чем годом ранее. Текущее снижение – первое в январе-июле по крайней мере с 2020 года.Такие данные приводит Бюро нацстатистики.

Ещё в первом квартале события развивались благоприятно. Всё резко изменилось в апреле. Месячные показатели начали сокращаться к прошлогодним уровням двузначными темпами. Например, только по итогам июля спад составил 42,3% (28,7 миллиарда тенге против 50,3 миллиарда тенге).  

С другой стороны, отмечается и снижение объёмов выполненных строительных работ в столице – на 0,2%, до 310,5 миллиарда тенге. Но тут стоит оговориться, что речь идет об изменении показателя с поправкой на инфляцию. 

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